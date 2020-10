Ue: Conte invita chiudere presto negoziato su Fondo ripresa e si dice contrario a chiusura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sul Fondo per la ripresa, la decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di chiudere le scuole e un potenziale nuova chiusura a Milano: sono diversi i temi affrontati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Sul Fondo per la ripresa, ha ricordato Conte, “è in corso un negoziato che sta conducendo la presidenza tedesca, attraverso la cancelliera Angela Merkel, con il Parlamento europeo e anche il presidente Sassoli ha riferito dello stato di questo negoziato. Dobbiamo chiuderlo al più presto, c’è ancora qualche difficoltà tecnica rispetto alle richieste del Parlamento e rispetto alla proposta deliberata lo scorso luglio, ma non mi sembrano posizioni inconciliabili”. “Stiamo parlando di un ammontare di circa 1.800 miliardi e c’è sul tavolo una richiesta del Parlamento che vuole preservare alcuni programmi cui tiene molti, tipo Erasmus, Horizon”, e altri ancora, ha detto il presidente del Consiglio, affermando di credere “che si potrà trovare una soluzione”. (segue) (Beb)