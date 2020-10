Ue: Conte invita chiudere presto negoziato su Fondo ripresa e si dice contrario a chiusura scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha discusso anche della seconda ondata di Covid che sta colpendo, per ora in misure diverse ma sicuramente con numeri crescenti, tutta l’Europa. “Ci siamo confrontati con le varie esperienze, abbiamo scambiato informazioni. Abbiamo convenuto tutti della necessità di proseguire in questo coordinamento, pur ribadendo che ognuno ha i suoi processi decisionali nazionali. Ci siam detti, su proposta della cancelliera Merkel, di creare l’occasione periodica di una videoconferenza per confrontarsi periodicamente su questo tema e io ho proposto di organizzarla a livello di ministro della Salute. Coordinarsi su questo tema è molto utile”, ha affermato Conte. (segue) (Beb)