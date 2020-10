Ue: Conte invita chiudere presto negoziato su Fondo ripresa e si dice contrario a chiusura scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio è stato interpellato anche su alcune questioni stringenti della politica nazionale, a partire dalla chiusura delle scuole in Campania. “Noi abbiamo lavorato tanto e in trasparenza, abbiamo detto che a scuola ci sarebbero state delle criticità”, ha ricordato Conte, secondo cui si è operato “per realizzare delle condizioni di sicurezza”. Il ministro dell’Istruzione, prosegue il capo del governo, “ha confrontato i dati del contagio a scuola con l’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Iss ha confermato che la curva del contagio a scuola è molto bassa: vuol dire che si è lavorato in modo proficuo ed è merito dalla grande professionalità dei nostri docenti”, ha detto Conte, secondo cui, anche per questo motivo, “chiudere la scuola non è una grande soluzione”. (segue) (Beb)