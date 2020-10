Ue: Conte invita chiudere presto negoziato su Fondo ripresa e si dice contrario a chiusura scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le singole regioni possono adottare singole misure più restrittive, ma faccio una prima valutazione e dico che chiudere in blocco tutte le scuole è una soluzione molto facile ma anche, dal punto di vista degli indirizzi politici, non è il miglior segnale che stiamo dando. Io ritengo che si debba ragionare, parlare e collaborare con tutte le autorità territoriali, perché la nostra forza per affrontare questa nuova ondata”, ha detto il presidente del Consiglio. Conte ha detto anche di non aspettarsi l’annuncio nella giornata odierna di una nuova chiusura localizzata a Milano. “Noi dobbiamo riporre fiducia sul comportamento di tutti quanti, quella è stata la nostra forza. Se i cittadini non hanno fiducia nelle misure precauzionali e non esprimono senso di responsabilità, coesione e comune appartenenza al perseguimento di un comune obiettivo non otteniamo alcun risultato”, ha concluso Conte. (Beb)