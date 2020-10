Giappone: Tokyo non aderirà al piano Usa per escludere la Cina da reti telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha informato gli Stati Uniti che non intende aderire al piano di Washington per escludere la Cina dalle reti di telecomunicazioni. Lo ha riferito oggi il quotidiano “Yomiuri Shimbun”, che cita diverse fonti governative anonime. Il Giappone intende adottare misure autonome per rispondere a eventuali timori legati alla sicurezza delle telecomunicazioni, ma continuerà a cooperare e coordinarsi con gli Stati Uniti, hanno riferito le fonti. Il dipartimento di Stato Usa ha pubblicato lo scorso agosto un aggiornamento del piano “Clean Network” (“Rete pulita”), che sollecita ad estromettere dagli Stati Uniti le aziende di telecomunicazioni, i fornitori di servizi cloud e le app per telefonia mobile cinesi. Gli Usa hanno intrapreso lo scorso anno una campagna di pressione sui loro alleati affinché intraprendano misure analoghe, cominciando con l’esclusione del colosso dell’elettronica cinese Huawei dai lavori per la realizzazione delle reti 5G. (Git)