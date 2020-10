Cina-Italia: al via a Pechino rassegna cinematografica dedicata a Federico Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "8 e ½" prende il via il oggi a Pechino la rassegna cinematografica "Ciao, Federico! Retrospettiva per il centenario di Federico Fellini" dedicata al regista italiano. Organizzata dall'Archivio cinese del cinema in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura a Pechino in occasione del centesimo anniversario della nascita di Fellini, la retrospettiva felliniana in programma fino al 30 novembre permetterà di far conoscere ai cinefili cinesi 19 fra i più noti lungometraggi e tre cortometraggi del grande regista romagnolo. Nel patrocinare l'iniziativa, l'ambasciatore a Pechino Luca Ferrari ha sottolineato come "con il suo inconfondibile tratto onirico, Fellini sia stato il testimone più autorevole e profondo delle trasformazioni della società italiana dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta del secolo scorso. Un mondo di grandi speranze e di grandi ricordi, che attraverso i fotogrammi felliniani rimangono impressi nella memoria collettiva. "Sono certo che l'iniziativa incontrerà l'entusiasmo del pubblico cinese, profondo ammiratore dell'Italia e delle sue immagini, molte delle quali nate proprio attorno alle intuizioni felliniane. La retrospettiva felliniana è segno tangibile e ulteriore testimonianza della proficua collaborazione e del profondo legame culturale tra l'Italia e la Cina", ha proseguito l'ambasciatore. (Cip)