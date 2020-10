Libia: Unsmil accoglie con favore l'arresto di Bija

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con favore l'arresto del leader del traffico di esseri umani e di carburante, ricercato a livello internazionale, Abd al-Rahman Milad, soprannominato "Bija", per il suo coinvolgimento in crimini e violazioni contro gli immigrati. Lo riferisce una nota di Unsmil. "L'arresto di Bija è un passo importante per garantire giustizia a migliaia di gruppi vulnerabili, sia libici che immigrati, e rafforzare il rispetto dei diritti umani in Libia", spiega Unsmil, sottolineando la necessità di un processo equo, trasparente e rapido per tutte le persone attualmente detenute in custodia cautelare. Inoltre, alcuni attivisti della città di Zawiya hanno chiesto al ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, di arrestare gli altri uomini accusati di tratta di esseri umani, traffico di carburante e crimini contro i libici, simili a Bija, come il cittadino di Misurata e leader della milizia al Sumud, Salah Badi e il contrabbandiere Ahmed Dabbashi, detto "al Ammu", secondo quanto riferisce l'emittente "Al Arabiya".(Lit)