India: oggi la settima riunione dei ministri della Giustizia degli Stati membri Sco

- È in programma oggi, in videoconferenza, la settima riunione dei ministri della Giustizia degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), presieduta dal ministro della Giustizia indiano, Ravi Shankar Prasad. Lo riporta un comunicato ufficiale del governo di Nuova Delhi. L'appuntamento è l'occasione per deliberare sui settori di cooperazione, ma anche sulla creazione di condizioni favorevoli per la risoluzione delle controversie, nonché sull'attuazione del piano d'azione dei gruppi di lavoro di esperti sulle attività forensi e sui servizi legali. Al termine della riunione, sarà firmata una dichiarazione congiunta. All'incontro partecipano gli alti funzionari dei ministeri della Giustizia di India, Kazakhstan, Cina, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan. In preparazione dell'evento odierno, il 13 e il 14 ottobre si è tenuta, sempre in videoconferenza, la seconda riunione del Gruppo di lavoro di esperti, ospitata dal sottosegretario del ministero della Giustizia indiano Anoop Kumar Mendiratta. (Inn)