Cerveteri: incendio distrugge magazzino e danneggia pescheria sull'Aurelia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, in un capannone di articoli per la casa al chilometro 42 della via Aurelia a Cerveteri. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 23 e sul posto sono arrivate quattro squadre di vigili del fuoco oltre a due autobotti di supporto e una autoscala. Tutta la merce contenuta nel locale è andata distrutta dalle fiamme che hanno parzialmente danneggiato anche la vicina pescheria. L'intervento dei pompieri è servito a spegnere il rogo e ad evutare che persone rimanessero ferite.(Rer)