Conte: "Concludere rapidamente il negoziato sul Fondo, contrario alla chiusura delle scuole"

- Il dibattito sul Fondo per la ripresa, la decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di chiudere le scuole e un potenziale nuova chiusura a Milano: sono diversi i temi affrontati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Sul Fondo per la ripresa, ha ricordato Conte, “è in corso un negoziato che sta conducendo la presidenza tedesca, attraverso la cancelliera Angela Merkel, con il Parlamento europeo e anche il presidente Sassoli ha riferito dello stato di questo negoziato. Dobbiamo chiuderlo al più presto, c’è ancora qualche difficoltà tecnica rispetto alle richieste del Parlamento e rispetto alla proposta deliberata lo scorso luglio, ma non mi sembrano posizioni inconciliabili”. “Stiamo parlando di un ammontare di circa 1.800 miliardi e c’è sul tavolo una richiesta del Parlamento che vuole preservare alcuni programmi cui tiene molti, tipo Erasmus, Horizon”, e altri ancora, ha detto il presidente del Consiglio, affermando di credere “che si potrà trovare una soluzione”.Il Consiglio ha discusso anche della seconda ondata di Covid che sta colpendo, per ora in misure diverse ma sicuramente con numeri crescenti, tutta l’Europa. “Ci siamo confrontati con le varie esperienze, abbiamo scambiato informazioni. Abbiamo convenuto tutti della necessità di proseguire in questo coordinamento, pur ribadendo che ognuno ha i suoi processi decisionali nazionali. Ci siam detti, su proposta della cancelliera Merkel, di creare l’occasione periodica di una videoconferenza per confrontarsi periodicamente su questo tema e io ho proposto di organizzarla a livello di ministro della Salute. Coordinarsi su questo tema è molto utile”, ha affermato Conte.Il presidente del Consiglio è stato interpellato anche su alcune questioni stringenti della politica nazionale, a partire dalla chiusura delle scuole in Campania. “Noi abbiamo lavorato tanto e in trasparenza, abbiamo detto che a scuola ci sarebbero state delle criticità”, ha ricordato Conte, secondo cui si è operato “per realizzare delle condizioni di sicurezza”. Il ministro dell’Istruzione, prosegue il capo del governo, “ha confrontato i dati del contagio a scuola con l’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Iss ha confermato che la curva del contagio a scuola è molto bassa: vuol dire che si è lavorato in modo proficuo ed è merito dalla grande professionalità dei nostri docenti”, ha detto Conte, secondo cui, anche per questo motivo, “chiudere la scuola non è una grande soluzione”.“Le singole regioni possono adottare singole misure più restrittive, ma faccio una prima valutazione e dico che chiudere in blocco tutte le scuole è una soluzione molto facile ma anche, dal punto di vista degli indirizzi politici, non è il miglior segnale che stiamo dando. Io ritengo che si debba ragionare, parlare e collaborare con tutte le autorità territoriali, perché la nostra forza per affrontare questa nuova ondata”, ha detto il presidente del Consiglio. Conte ha detto anche di non aspettarsi l’annuncio nella giornata odierna di una nuova chiusura localizzata a Milano. “Noi dobbiamo riporre fiducia sul comportamento di tutti quanti, quella è stata la nostra forza. Se i cittadini non hanno fiducia nelle misure precauzionali e non esprimono senso di responsabilità, coesione e comune appartenenza al perseguimento di un comune obiettivo non otteniamo alcun risultato”, ha concluso Conte. (Res)