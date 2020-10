Cina: coronavirus, a Tsingtao 10,94 campioni raccolti nei test di massa e nessun nuovo contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città costiera cinese di Tsingtao, nella provincia dello Shandong, ha raccolto 10,94 milioni di campioni durante la sua campagna di test a tappeto dell'acido nucleico per la diagnosi della Covid-19 per tutti i residenti, che l'amministrazione ha promesso di completare entro oggi. I risultati su 8,84 milioni di campioni raccolti non hanno segnalato altri casi positivi dopo quelli già segnalati, hanno detto le autorità cittadine in una conferenza stampa. Le autorità di Tsingtao hanno rivelato che l'attuazione dei test di massa nella città è stata supportata dalle forze mediche delle città sia all'interno che all'esterno della provincia. Sette squadre mediche con 210 dipendenti e 28 set di apparecchiature per il test dell'acido nucleico e 56 mila kit sono stati inviati a Tsingtao. Più di mille squadre di campionamento degli acidi nucleici di altre città dello Shandong hanno fornito supporto per la raccolta di campioni per la città. La città di Longnan nella provincia del Gansu della Cina nordoccidentale ha inviato anche 50 operatori sanitari per aiutare Tsingtao. Secondo i dati aggiornati alle ultime 24 ore, un totale di 78 casi di Covid-19 sono stati confermati in città, 64 dei quali sono stati curati e dimessi e uno è deceduto. Tredici casi sono sottoposti a trattamento di isolamento in ospedali designati.(Cip)