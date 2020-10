© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, intorno alle 23.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento a Roma in zona Aurelia, in via Anastasio II, dove ha preso fuoco una sauna. L'azione tempestiva ha permesso che le fiamme non si propagassero nel resto dell'abitazione. Non ci sono stati feriti e non è stato necessario evacuare l'appartamento. (Rer)