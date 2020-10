Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 16 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza della V Commissione e della I. Odg: 1)Audizione Teatro Stabile di TorinoOre 11 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: Piano particolareggiato Lingotto. Permuta alla pari di beni comuni tra consorziati del consorzio Lingotto e 8 gallery immobiliare s.r.l..Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Controllo di Gestione e I. Odg: Aggiornamento situazione anagrafi.REGIONEore 16, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, a cura della Consulta europea e della Consulta delle elette in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse).ore 18, Torino, via Monte di Pietà 1 Centro Studi San Carlo, l'assessore Tronzano partecipa al convegno "Imprese e territorio: le sfide post Covid-19". (Rpi)