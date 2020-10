Azerbaigian: Covid, dal 19 ottobre chiudono scuole e la metropolitana a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo andamento della curva epidemiologica del Covid-19 ha costretto le autorità dell’Azerbaigian a disporre la chiusura delle scuole e della metropolitana di Baku. "Negli ultimi giorni, in una serie di Paesi, tra cui l'Azerbaigian, si è registrato un forte aumento dei casi di contagio di coronavirus. Per questo, tenuto conto della situazione sanitaria ed epidemiologica esistente, si è deciso di introdurre una serie di restrizioni nell'ambito di uno speciale regime di quarantena", si legge in una nota del Consiglio dei ministri. In base alla situazione sanitaria ed epidemiologica, al numero di pazienti attualmente positivi e al tasso di contagio, dalla mezzanotte del 19 ottobre alle 6 del 2 novembre, la metropolitana smetterà di funzionare. Inoltre, sempre dal 19 ottobre al 2 novembre 2020, inizierà un periodo di vacanza in tutte le istituzioni educative del paese. Si riduce, inoltre, del 30 per cento il numero dei dipendenti delle strutture statali che operano in presenza, mentre gli altri proseguiranno a lavorare in remoto. (Rum)