Libia: Bashagha, Bani Walid avrà il ruolo più importante nella riconciliazione globale

- La città di Bani Walid - a sud-est di Tripoli - avrà il ruolo più importante nella riconciliazione globale tra tutte le città e le regioni della Libia. Lo ha detto il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, durante il suo incontro con una delegazione di notabili di Bani Walid. Secondo una nota del ministero dell'Interno, Bashagha ha aggiunto che ciò che la Libia sta attualmente attraversando "necessita di una pausa seria per una riconciliazione nazionale globale per sanare la divisione tra il popolo libico in modo da mettere in salvo il paese".(Lit)