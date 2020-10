Sardegna: ordinanza Solinas, "direttamente in discarica i rifiuti di chi è positivo o in quarantena Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna "i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere conferiti presso gli impianti TMB (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico-meccanico), che comunque non devono prevedere alcun tipo di operazione manuale su tali rifiuti, oppure direttamente in discarica". Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, valida fino al 31 gennaio 2021. "Nel caso di conferimento in discarica – si legge ancora nell'ordinanza - il gestore dell'impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica; c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le infiltrazioni di acqua meteorica". L'ordinanza di Solinas è stata trasmessa "al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'Ambiente, al ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al sindaco metropolitano di Cagliari, ai sindaci dei Comuni della Sardegna, ai prefetti degli uffici territoriali di governo della Sardegna, agli assessori regionali ed agli altri soggetti interessati". (Rsc)