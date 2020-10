Sardegna: partita la campagna d'informazione della Regione per l'uso corretto degli antibiotici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà una campagna mediatica a 360 gradi, con uno spot girato da giovani filmmaker sardi – precisa l'esponente della Giunta –. Il tema centrale è il gioco di squadra dove il medico che prescrive l'antibiotico, il farmacista che lo vende e il cittadino che lo assume sono i protagonisti della diffusione della cultura per l'uso corretto del farmaco. Ed è proprio sul tema gioco di squadra che abbiamo trovato nella Dinamo Sassari il testimonial ideale". "L'Aou di Cagliari, grazie alla sensibilità della Regione su questo tema, si è impegnata per dare una corretta informazione ai cittadini – ha dichiarato Giorgio Sorrentino, direttore generale dell'Aou Cagliari –In sanità se ne sente un gran bisogno per contrastare le 'fake news' sempre più diffuse. La campagna vuole dare ai cittadini un'informazione di carattere scientifico, attraverso un messaggio semplice e accessibile a tutti. L'utilizzo incontrollato e non adeguato dei degli antibiotici è dannoso per la nostra salute". "Siamo felici – ha commentato Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari – di aver partecipato a questa iniziativa per veicolare un messaggio in cui crediamo molto. Poter mettere la nostra immagine, così come hanno fatto Gianmarco e Marco, al servizio del bene comune, è per noi sempre motivo di stimolo e orgoglio". (Rsc)