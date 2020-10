Libano: fonti vicine alla presidenza smentiscono veto su candidatura Hariri a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti vicino alla presidenza delle Repubblica del Libano hanno smentito voci riguardanti un veto contro la candidatura dell’ex premier Saad Hariri come nuovo primo ministro del paese dei cedri. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". La smentita arriva all’indomani del rinvio delle consultazioni parlamentari previste ieri, 15 ottobre, al 22 ottobre. I colloqui sarebbero stati rinviati su richiesta di alcuni blocchi parlamentari e a causa di "difficoltà che devono essere superate", si legge in un comunicato della presidenza. Nel frattempo, fonti vicine all’ex premier libanese Hariri hanno affermato che quest’ultimo non ritirerà la propria candidatura a primo ministro, malgrado il rinvio di una settimana delle consultazioni. Le medesime fonti riferiscono, tuttavia, che Hariri avrebbe definito il rinvio “ingiustificato”.(Res)