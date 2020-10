Sicurezza: Libia, ministero Interno Gna valuta l'acquisto velivoli Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) sta esaminando la possibilità di acquistare dalla compagnia Airbus un certo numero di elicotteri, secondo quanto pubblicato dal dicastero sulla sua pagina Facebook. Il ministero libico ha riferito che una delegazione ha visitato la sede di Airbus e ha avuto una serie di incontri con funzionari della compagnia per avere dei benefici nel campo dell'aviazione, "secondo le istruzioni del ministro Bashagha". Il ministero sta studiando la possibilità di contrattare con la compagnia "per fornire al ministero una serie di aeromobili da utilizzare nelle operazioni di ricerca e soccorso, aiuti, lotta all'immigrazione illegale, monitoraggio delle coste e delle frontiere, e per aumentare le capacità e le abilità di volo della polizia libica".(Lit)