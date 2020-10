Usa: passo indietro di Biden, non abrogherà completamente le riforme fiscali di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiarito ieri la propria posizione in merito alle misure di riduzione della pressione fiscale varate dall’amministrazione del presidente uscente, Donald Trump. Dopo aver espresso in più occasioni l’intenzione di abrogare nella sua totalità la riforma del Codice fiscale approvata dall’amministrazione in carica, il Democratico ha precisato ieri che se verrà eletto presidente, revocherà i soli sgravi fiscali per i redditi annui superiori a 400mila dollari. “Quando ho fatto riferimento ai “tagli delle tasse di Trump”, non ho aggiunto che circa 1.300 dei 2mila miliardi di dollari di sgravi fiscali sono andati al decimo più ricco dell’un per cento. Sono questi i tagli che intendo eliminare, non quelli per il resto della gente lì fuori”, ha affermato Biden in risposta alla richiesta di chiarimento di un elettore. Biden e Trump hanno tenuto ieri, 15 ottobre, due eventi a distanza alla stessa ora, dopo l’annullamento del secondo dibattito presidenziale in programma tra i due candidati a causa della positività di Trump al coronavirus. (Nys)