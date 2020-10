Usa: Trump e Biden si affrontano a distanza in due distinti eventi elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due eventi hanno evidenziato le diverse personalità dei candidati. Trump è stato incalzato anche in merito alle teorie del complotto note come “Qanon”, e alla sua tendenza a dar loro visibilità su Twitter: la moderatrice ha ricordato a Trump di aver recentemente rilanciato un tweet che mette in dubbio l’effettiva uccisione di Osama Bin Laden, attaccando apertamente l’Inquilino della Casa Bianca: “Lei è il presidente degli Stati Uniti, non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi”. Trump ha replicato di non aver commentato personalmente la teoria in questione, ed ha aggiunto di non credere alla censura preventiva della disinformazione da parte dei colossi del web: “E’ solo un retweet. Lasciate che la gente decida per conto proprio”, ha detto il presidente. Biden ha optato per un approccio meno combattivo; ha dovuto rispondere a domande in merito ai suoi piani fiscali, e a certi passi falsi comunicativi, ad esempio quando ebbe a dire, la scorsa estate, che un afroamericano non può dirsi tale se decide di votare per Trump. A Biden, però, non è stato chiesto conto delle rivelazioni del “New York Post” in merito ai suoi affari familiari in Ucraina e Cina, rivelazioni contenute in un articolo che è stato censurato da Facebook e Twitter. Biden non ha nemmeno chiarito se intenda o meno ridisegnare l'assetto istituzionale del paese, ampliando la Corte Suprema per alterarne l'orientamento politico. I due candidati alla Casa Bianca si affronteranno faccia a faccia per la seconda e ultima volta la prossima settimana, a Nashville. (Nys)