Coree: consigliere sicurezza nazionale Suh, accordo con Usa su dichiarazione fine ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud condividono la medesima posizione in merito alla necessità di porre formalmente fine alle ostilità tra le due Coree, come parte del processo per giungere alla denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Suh Hoon, a margine di un incontro a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Suh ha definito “una questione di buon senso” il fatto che la conclusione formale delle ostilità e la denuclearizzazione del Nord debbano avanzare parallelamente. “Il tema di una dichiarazione della fine del conflitto (la Guerra di Corea, protrattasi dal 1950 al 1953 e interrotta da un armistizio) non è nuovo. E’ sempre stato sul tavolo negoziale, e in merito non può esserci alcuna divergenza di vedute tra Corea del Sud e Stati Uniti”, ha affermato il funzionario sudcoreano. (segue) (Git)