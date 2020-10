Coree: consigliere sicurezza nazionale Suh, accordo con Usa su dichiarazione fine ostilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza sudcoreano Suh Hoon è giunto a Washington martedì, 13 ottobre, per una visita non annunciata di quattro giorni, durante la quale ha incontrato la propria controparte statunitense, Robert O’ Brien. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nel pomeriggio di ieri, 15 ottobre, un incontro tra lo stesso Suh e il segretario di Stato Mike Pompeo. Il governo sudcoreano non ha fornito spiegazioni ufficiali in merito alla visita del funzionario, che giunge in concomitanza con l’annuale Incontro consultivo di sicurezza tra i due paesi. (segue) (Git)