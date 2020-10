Singapore-Hong Kong: accordo per la ripresa del traffico aereo regolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha unilateralmente aperto i propri confini a paesi quali Vietnam, Australia, Brunei e Nuova Zelanda: il ministro dei Trasporti, Ong Ye Kung, ha dichiarato al parlamento che “anche se questi paesi non sono pronti a revocare a loro volta le restrizioni, Singapore sarò in cima alla loro lista quando decideranno di procedere in tal senso”. Ong ha aggiunto che Singapore avvierà discussioni con paesi e regioni a basso rischio per l’istituzione di cosiddette “bolle di traffico aereo” per il ripristino dei flussi ordinari, inclusi quelli turistici. Per quanto riguarda i viaggi d’affari, Singapore ha già raggiunto accordi con Cina, Malesia, Corea del Sud, Giappone e Brunei, a partire dallo scorso giugno. (Fim)