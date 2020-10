Messico: presunti legami con narcotraffico, arrestato negli Usa ex ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Difesa del Messico, Salvador Cienfuegos Cepeda, è stato arrestato nella tarda serata di giovedì (ora locale) all'aeroporto di Los Angeles, negli Stati Uniti, per presunti legami con il narcotraffico. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Sono stato informato dall'ambasciatore Cristoph Landau degli Usa che l'ex ministro della Difesa nazionale, il generale Salvador Cienfuegos Cepeda, è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles, California", ha scritto Ebrard segnalando che al militare, 64 anni, verrà prestata l'assistenza consolare cui ha diritto. Cienfuegos Zepeda è stato ministro della Difesa durante il sessennio dell'ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Secondo quanto riportano i media locali, l'arresto è avvenuto su ordine dell'agenzia antidroga degli Stati Uniti, Dea (Drug enforcement administration). Nei mesi scorsi erano stato arrestati negli Usa altri due ex alti funzionari, sempre con imputazioni di presunta connivenza con trame criminali, Cesar Duarte, già governatore dello stato di Chihuahua, e Genaro García Luna, ex ministro della Sicurezza sotto il governo di Felipe Calderón (2006-2012). (Mec)