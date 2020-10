Usa: arrestato a Los Angeles l’ex segretario della Difesa messicano Cienfuegos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex segretario della Difesa nazionale del Messico, generale Salvador Cienfuegos Zepeda, è stato arrestato all’Aeroporto internazionale di Los Angeles, negli Stati Uniti, Lo ha annunciato ieri, 15 ottobre, il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrand. Il ministro non ha precisato i capi d’imputazione che hanno portato all’arresto dell’alto ufficiale, che ha guidato le Forze armate messicane per sei anni,dal 2012 al 2018, durante la presidenza dell’ex capo dello Stato Enrique Pena Nieto. Non è chiaro nemmeno se al momento dell’arresto l’ex segretario fosse appena arrivato negli Stati Uniti, o se fosse in procinto di lasciare il paese. Ebrand ha spiegato che la comunicazione dell’arresto è giunta al governo messicano tramite l’ambasciatore degli Stati Uniti nel paese, Christopher Landau. Ulteriori precisazioni in merito alle cause dell’arresto dovrebbero giungere nelle prossime ore dal consolato del Messico a Los Angeles. Ebrand ha ricordato che Cienfuegos ha diritto all’assistenza consolare. Cienfuegos, oggi 72enne, si è ritirato dal servizio attivo al termine della presidenza Nieto. E’ il funzionario messicano di più alto livello arrestato negli Stati Uniti dopo il funzionario Genaro Garcia Luna, arrestato nel Texas lo scorso anno e accusato di reati legati al narcotraffico. (Nys)