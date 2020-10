Kosovo-Grecia: colloquio telefonico tra premier Hoti e Mitsotakis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Grecia pone uno standard di costruttività e di sostegno nell'integrazione europea per il Kosovo nel corso degli anni. Abbiamo discusso dei recenti sviluppi e delle modalità per un ulteriore rafforzamento dei rapporti nel nostro dialogo pratico nelle aree di reciproco interesse", ha affermato su Twitter la ministra kosovara Haradinaj. "Siamo grati alla Grecia per il forte sostegno alla liberalizzazione dei visti in Europa per i cittadini del Kosovo", ha aggiunto Haradinaj parlando della visita odierna come di un segnale di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Atene e Pristina. Il ministero kosovaro ha sottolineato in una nota che la visita di Dendias "ha un importanza speciale alla luce del fatto che la Grecia è uno dei cinque paesi membri dell'Unione europea che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo, ma è anche un paese che ha dimostrato un elevata costruttività politica e pratica a sostegno del Kosovo nel suo percorso euro-atlantico". (Kop)