Italia-Kosovo: webinar scientifico su emergenza Covid-19 organizzato da team sanitario italiano interforze (3)

- Il team sanitario militare italiano è composto da medici e infermieri di tutte le Forze Armate italiane, schierati nel Nord Italia durante la prima ondata pandemica. Il team è giunto in Kosovo all'inizio di settembre e prevede di continuare le sue attività nel Paese nelle prossime settimane. In queste settimane il team ha visitato tutti i principali ospedali del Kosovo che assistono i pazienti affetti da Covid-19, stabilendo un'eccellente collaborazione e condividendo le proprie esperienze professionali con i colleghi locali. Il team sanitario militare italiano lavora a stretto contatto con l'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale e le organizzazioni internazionali attiva a sostegno della risposta del Kosovo al Covid-19. (Com)