Kosovo: stampa, Francia tra i paesi Ue più riluttanti su liberalizzazione dei visti (2)

- Il rapporto della Commissione europea sul Kosovo dice chiaramente che la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione ha registrato passi positivi. Lo ha sottolineato nei giorni scorsi la relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo, Viola Von Cramon. L'europarlamentare ha precisato che il Kosovo deve tuttavia "progredire ulteriormente". "Questo può aiutare a convincere gli Stati membri dell'Ue che sono ancora riluttanti sulla liberalizzazione dei visti", ha dichiarato Von Cramon su Twitter, mentre è stata diffusa la notizia che il tema dell'esenzione dei visti per i cittadini kosovari in Europa non sarà oggetto del Consiglio dell'Ue in programma a metà ottobre. (segue) (Alt)