Balcani: sottosegretario Scalfarotto, essenziale mantenere aperta prospettiva europea per Serbia e Kosovo

- È essenziale mantenere aperta una prospettiva europea per Serbia e Kosovo. Lo afferma il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, che oggi ha ricevuto alla Farnesina il coordinatore kosovaro di Stato per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni. Tema dell’incontro, riferisce la Farnesina, i negoziati serbo-kosovari a Bruxelles, ripresi a luglio sotto la facilitazione del nuovo rappresentante speciale Ue Lajcak. Il sottosegretario ha ribadito l'impegno italiano a sostegno del Dialogo facilitato dall'Ue e, coerentemente con il rafforzamento istituzionale e consolidamento internazionale del Kosovo perseguiti dall'Italia, ha sottolineato l’importanza del raggiungimento di un accordo tra le parti che normalizzi le relazioni bilaterali. “Il raggiungimento di un accordo è cruciale per la stabilizzazione dei Balcani e per la sicurezza in Europa - ha detto il sottosegretario –. È altresì fondamentale affinché entrambi i paesi possano perseguire le rispettive prospettive europee”. “L’Italia ritiene essenziale mantenere aperta una prospettiva europea per Serbia e Kosovo e l’Europa deve inviare segnali tangibili alle parti", ha proseguito. “Il raggiungimento di un accordo rafforzerebbe l’indipendenza, la statualità e il riconoscimento internazionale di Pristina, aprendo innanzitutto il cammino verso l’Europa. L’Italia - ha concluso Scalfarotto - sosterrà con convinzione questo processo e potete contare sul fermo sostegno italiano alla prospettiva europea del Kosovo”. (Res)