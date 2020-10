Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic riceve domani rappresentante Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, avrà domani un incontro con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, l'incontro avverrà domani sera nella sede di Villa Mir a Belgrado. Il rappresentante speciale ha avviato ieri una visita di due giorni a Pristina. Dopo l'incontro di ieri con il premier kosovaro Avdullah Hoti, Lajcak ha incontrato oggi il presidente Hashim Thaci e i leader di diversi partiti politici. Secondo quanto dichiarato ieri pomeriggio da Hoti dopo l'incontro con Lajcak, l'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo "non sarà formata senza un accordo finale tra Kosovo e Serbia". "Niente sarà attuato fino a quando non c'è un accordo finale sul reciproco riconoscimento, ratificato dal parlamento del Kosovo", ha dichiarato Hoti assicurando inoltre che "abbiamo garanzie che l'Associazione non avrà competenze esecutive". "Abbiamo rimosso dal tavolo dei negoziati l'idea dello scambio dei territori, nessuno ne parla più. Il carattere unitario dello Stato non è in discussione", ha aggiunto il premier kosovaro. (segue) (Seb)