- VARIE- Cerimonia “Un giardino per Willy”. Il giardino di via Gugliemo Pepe, al quartiere Esquilino di Roma, verrà intitolato a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne ucciso brutalmente lo scorso 6 settembre a Colleferro durante un pestaggio. Intrattenimento musicale di Matemu-cies. All’evento partecipano, tra gli altri, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, il consigliere regionale Paolo Ciani e la presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi. Area verde via G. Pepe, Roma (ore 17)- Presentazione di “Anica academy foundation”. Interverrano Francesco Rutelli – Anica; Giampaolo Letta – Medusa; Eleonora Andreatta – Netflix; Fabrizio Salini – Rai; Jaime Ondarza- Viacom; Massimiliano Orfei - Vision Distribution. Palazzo Barberini. (ore 12:30) (Rer)