Agroalimentare: la pasta di Camerino ottiene il premio Bandiera Verde Agricoltura 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esaminatore di Cia-Agricoltori italiani ha deciso di assegnare all'azienda Entroterra spa la "Bandiera Verde Agricoltura", come riconoscimento per l'impegno quotidiano che vede l'azienda che produce e commercializza pasta all'uovo, di semola e di grano antico Hammurabi con il marchio "La Pasta di Camerino", rappresentare un punto di riferimento nella valorizzazione delle distintività agricole territoriali. La premiazione è fissata per giovedì 12 novembre a Roma, presso il Campidoglio, come annuncia la lettera che Secondo Scanavino, presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani, ha indirizzato alla famiglia Maccari. "Siamo particolarmente lieti di ricevere questo premio - ha detto Federico Maccari, Ceo dell'azienda fondata dai genitori - soprattutto perché, dopo il sisma del 2016, ci siamo assunti la responsabilità di dare un segnale a questo territorio, investendo per ampliare lo stabilimento produttivo e assumendo altri dipendenti puntando poi, unici in Italia, sul percorso di tracciatura della filiera che garantisce la qualità del prodotto al consumatore ma che assicura con gli agricoltori un rapporto che non è solo di cliente-fornitore ma di autentico partenariato. Ricevere la Bandiera Verde Agricoltura 2020 - conclude Maccari - ci inorgoglisce e ci responsabilizza e garantisco che la 'porteremo' con grande rispetto impegnandoci sempre al massimo per valorizzarla e per meritarla ogni giorno".(Com)