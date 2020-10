Covid: ordinanza Campania, il 19 e 20 ottobre ingressi dipendenti pubblici scaglionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di evitare "picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i giorni 19 e 20 ottobre 2020" l'ordinanza firmata in serata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dispone che l’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, "fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali" sia così scaglionato: "Personale con iniziale del cognome A-D: ore 7.30-8.30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8.30-9.30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9.30-10.30; ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita". E' quanto si legge nell'ordinanza firmata dal governatore, in vigore da domani e fino al 30 ottobre, in seguito al picco dei contagi (1.127) registrato oggi in Regione. (Rin)