Usa: Trump annuncia strategia per promuovere tecnologie emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato oggi una strategia nazionale per promuovere il futuro delle tecnologie cruciali ed emergenti in tutto il mondo, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie militari e spaziali e l'informatica quantistica. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La strategia stabilisce le priorità per la promozione di queste tecnologie e per tenere il passo con le altre nazioni, con l'obiettivo di rafforzare gli sforzi scientifici e tecnologici degli Stati Uniti sia a livello nazionale che internazionale e di proteggere la ricerca e la tecnologia degli Stati Uniti dagli avversari. Gli obiettivi della strategia includono l'attribuzione di priorità allo sviluppo della forza lavoro scientifica e tecnologica, la garanzia che gli Stati Uniti guidino lo sviluppo di standard internazionali intorno alle tecnologie critiche, la costruzione di partnership con le nazioni alleate e l'adozione di misure per proteggere lo sviluppo delle tecnologie critiche, ad esempio attraverso la progettazione della sicurezza nei prodotti. Più in generale, la strategia è intesa a incoraggiare una maggiore unità in tutto il governo federale sullo sviluppo e la protezione delle tecnologie critiche, con l'amministrazione Trump che scrive nella strategia che "è necessario un approccio olistico per affrontare la crescente convergenza delle tecnologie per varie applicazioni".(Nys)