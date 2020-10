Coronavirus: Pentagono, rischio molto basso di contagiarsi in aereo se si indossa la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di contrarre il Covid-19 è molto basso quando si viaggia a bordo di un grande aereo commerciale se la maggior parte delle persone indossano la mascherina. A dirlo è uno studio condotto dal Dipartimento della Difesa statunitense, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". La ricerca, condotta dal Comando dei Trasporti degli Stati Uniti ha rilevato che, a causa dei sistemi di filtrazione delle particelle dell'aria e di ventilazione, il 99,99 per cento delle particelle rilasciate nell'aria da una persona infetta che indossa una maschera sono state rimosse dalla cabina dell'aereo entro sei minuti dal rilascio. Anche se qualcuno fosse seduto direttamente accanto a un passeggero infetto, il 99,7 per cento delle particelle di virus intorno a lui sarebbero state rimosse in quel lasso di tempo, riporta lo studio. È circa 15 volte più veloce di quanto impiegherebbero le particelle a dissiparsi in una casa media e da cinque a sei volte più velocemente che in un moderno ospedale. Lo studio ha concluso che era "estremamente improbabile" che passeggeri potrebbero essere esposti a una dose infettiva di Covid-19 durante un volo di 12 ore. (Nys)