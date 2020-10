Coronavirus: previsione Cdc, fino a 240 mila morti entro il 7 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi prevedono che nelle prossime quattro settimane negli Stati Uniti potrebbero esserci fino a 23 morti morti di coronavirus in più, dato che il paese sta vivendo un'allarmante ondata di casi. Lo riporta il sito "The Hill". Le previsioni dei Cdc stimano che un totale di 229 mila-240 mila decessi di Covid-19 saranno segnalati durante la settimana che si concluderà il 7 novembre. La previsione utilizza quasi 40 modelli che prevedono la morte di coronavirus. La precedente previsione dei Cdc, pubblicata l'8 ottobre, prevedeva fino a 233 mila morti morti entro il 30 ottobre. Gli Stati Uniti hanno registrato più di 7,9 milioni di casi e più di 217 mila morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. La proiezione arriva in quanto i rapporti di nuovi casi hanno avuto una tendenza al rialzo in almeno 41 Stati nelle ultime due settimane, nove Stati stanno vivendo un numero costante e nessun Stato sta vedendo una diminuzione sostenuta, secondo il "New York Times". Molti degli Stati che hanno registrato aumenti record si trovano nelle regioni del Midwest e del Sud-Ovest degli Stati Uniti. (Nys)