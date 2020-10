Giappone: Fukushima, governo pronto ad annunciare scaricamento acqua contaminata in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende procedere allo scaricamento nell’Oceano Pacifico dell’acqua contaminata accumulata nei pressi della centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011. Lo hanno anticipato fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. La decisione potrebbe essere formalizzata entro la fine del mese di ottobre, ponendo fine ad un dibattito che è proseguito per sette anni. All’inizio di quest’anno, una sottocommissione governativa aveva definito “opzioni realistiche” lo scaricamento dell’acqua contaminata nell’oceano o la sua evaporazione. L’acqua, che è stata utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati, e poi vi si è infiltrata dal sottosuolo, è stata filtrata e stoccata sin dall’incidente, ma contiene ancora tracce residuali di sostanze radioattive come il trizio, un isotopo dell’idrogeno. Ad oggi sono stati stoccati presso silo nei pressi della centrale ben 1,23 milioni di tonnellate d’acqua, ma la capacità di accumulo si esaurirà a ottobre 2022.I preparativi per lo sversamento dell’acqua in mare, però, richiederanno secondo gli esperti circa due anni. Il governo giapponese ha intrapreso colloqui con le autorità e gli operatori economici locali sin dallo scorso aprile, per fugare i timori relativi a una contaminazione delle risorse idriche e ittiche. Il settimo incontro coordinato dal ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria si è tenuto ieri, 8 ottobre, e vi hanno preso parte gruppi come JF Zangyoren, la federazione giapponese delle cooperative di pescatori. Contro l’ipotesi di un versamento dell’acqua contaminata nell’oceano ha preso posizione anche la Corea del Sud.Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) lo scaricamento in mare dei milioni di ettolitri d’acqua accumulati a Fukushima è una di due opzioni “tecnicamente fattibili”, ed è “comunemente impiegata dalle centrali nucleari e dalle infrastrutture per il ciclo del combustibile nucleare in Giappone e in tutto il mondo”, ma su scala assai inferiore, e non con acqua filtrata sino a un reattore danneggiato. JF Zangyoren ha ribadito ieri la propria contrarietà all’operazione, che secondo la federazione causerebbe “danni immensi all’industria della pesca giapponese”, se non altro in termini reputazionali. La Federazione delle associazioni cooperative di pescatori di Fukushima programmava il pieno ripristino delle operazioni di pesca nel 2021, 10 anni dopo l’incidente, ma lo scaricamento dell’acqua contaminata potrebbe far saltare i piani. (Git)