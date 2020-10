Kosovo: stampa, Francia tra i paesi Ue più riluttanti su liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sarebbe tra gli Stati membri dell’Ue tra i più “riluttanti” alla liberalizzazione dei visti ai cittadini del Kosovo, dal momento che le autorità di Pristina non avrebbero soddisfatto gli standard legati alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche di Parigi al portale di informazione “Gazeta Express”, il governo francese non sarebbe convinto sul fatto il Kosovo abbia soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti. “Un visto per soggiorno di breve durata indica che devono essere soddisfatte determinate condizioni, soprattutto per quanto riguarda lo stato di diritto e la lotta alla criminalità organizzata e alle attività criminali. Attualmente queste condizioni non sono state soddisfatte dal Kosovo”, ha detto una fonte diplomatica a “Gazeta Express”. Le autorità francesi sosterrebbero che gli sviluppi positivi nel settore dello stato di diritto e le riforme nel settore giudiziario non avrebbero ancora prodotto risultati tangibili. Come emerso già in precedenza, oltre alla Francia, anche i Paesi Bassi sono tra i paesi più scettici dell'Ue al concedere i visti. Finora solo la Germania ha dato un sostegno incondizionato al regime di liberalizzazione per il Kosovo. (segue) (Alt)