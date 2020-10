Kosovo-Serbia: Lajcak, Pristina deve creare Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo si è impegnato nel 2015 a creare l'Associazione dei comuni a maggioranza serba: lo ha ribadito l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, nella conferenza stampa al termine della sua missione nella capitale kosovara. "Il dialogo è estremamente importante per il futuro europeo del Kosovo", ha dichiarato Lajcak secondo cui questa piattaforma offre i vantaggi di discutere con Belgrado di tutte le questioni aperte rimanenti. Secondo Lajcak, "non ci sono procedure facili nel nostro processo" ma un accordo "porterà Kosovo e Serbia più vicine all'Ue". Secondo quanto osservato ieri dal presidente kosovaro, Hashim Thaci, dopo l'incontro con Lajcak, l’Unione europea dovrebbe portare al tavolo dei negoziati l'accordo sul riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Thaci ha affermato di aver discusso con l'inviato Ue delle modalità per il raggiungimento di un accordo finale che implicherebbe il riconoscimento reciproco. (segue) (Kop)