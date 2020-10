Brasile: nasconde soldi negli slip, Bolsonaro esonera senatore da rappresentante del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato la richiesta di dimissioni di Chico Rodrigues dall'incarico di rappresentante del governo presso il Senato. Sottoposto a perquisizione della polizia, svelava la rivista "Crusoé" con una notizia ribattuta in fretta dagli altri media locali, Rodrigues era stato sorpreso a nascondere denaro di presunte mazzette negli slip. L'operazione delle forze di sicurezza era scattata per fare luce sull'ipotesi di malversazione di fondi destinati alla lotta contro la pandemia di coronavirus nello stato settentrionale di Roraima, di cui Rodrigues - che si professa estraneo ai fatti - era governatore. In un video pubblicato sui social, il presidente Bolsonaro ha affermato che l'azione di polizia e magistratura è "un tipico esempio del fatto non c'è corruzione nel mio governo" e che le istituzioni pubbliche continuano a combattere la corruzione "chiunque la commetta".(Brb)