Germania: perquisizioni in 17 appartamenti, la polizia sequestra armi e uniformi della Wehrmacht

- Al termine di un'operazione in cui sono stati impiegati 400 agenti e sono stati perquisiti 17 appartamenti in Baden-Wuerttemberg, le forze di polizia del Land unite a quelle della Baviera hanno sequestrato uniformi della Wehrmacht, simboli nazionalsocialisti e armi, in tale quantità da rendere necessario l'impiego di camion per il loro trasporto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono 19 gli indagati per violazione della legge sul possesso di armi da guerra. Il gruppo, formato da uomini e donne di età compresa tra i 27 e i 77 anni, avrebbe impiegato armi e uniformi per simulare azioni di guerra.Durante l'operazione svoltasi nei circondari di Esslingen, Sigmaringen e Rems-Murr, la polizia ha sequestrato computer, armi, munizioni, granate, parti di uniformi e veicoli della Wehrmacht, nonché simboli del nazionalsocialismo. I sospettati sono stati fermati e rilasciati a piede libero. Rimane ora da chiarire se le armi siano reali. Le indagini sono state avviate a seguito di rapporti su un gruppo di persone in armi e in uniforme della Wehrmacht che si sarebbe incontrato in un edificio nel circondario di Biberach.Il ministro dell'Interno del Baden-Wuerttemberg, Thomas Strobl, ha commentato l'operazione definendola “un bel duro colpo contro le aspirazioni dell'estremismo” di destra. Strobl ha, infine, affermato che si indagherà “molto attentamente” sui retroscena della vicenda. (Geb)