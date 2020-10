Santelli: Berlusconi, donna appassionata e tenace, era speranza di riscatto per la Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jole Santelli era una donna "appassionata e tenace" che non aveva paura di nulla "neppure della malattia e della sofferenza". Lo ha detto stasera il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo in collegamento a "Dritto e rovescio" su Rete4. "Aveva messo nell'impegno politico generosità, intelligenza e cultura, aveva affrontato sfide difficili in Parlamento, al governo, in Forza Italia fino all'ultima battaglia che l'aveva portata alla presidenza della Calabria. Rappresentava la speranza di un riscatto di una terra cha amava appassionatamente", ha concluso Berlusconi.(Rin)