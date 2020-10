Milano: Cattaneo, non voglio dare lezioni a Sala, ma sbagliato riaprire "area B"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio dare nessuna lezione al sindaco ma sia chiaro che questa è una decisione del Comune di Milano, presa autonomamente. Ribadisco la contrarietà mia e della Regione di riattivare le telecamere di Area B in un momento in cui affollare ancora di più i mezzi pubblici vuol dire aumentare e non ridurre i rischi per la salute dei cittadini". Replica così l'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo alle dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Sono convinto anche io, come lo è il sindaco Sala - dice ancora Cattaneo - che ci si debba preoccupare della salute dei cittadini milanesi. Proprio per questo ritengo sbagliata la decisone di riattivare Area B, ora che la pandemia a Milano sta prendendo una dinamica ancora più critica di quella che aveva la scorsa primavera". "Se il sindaco Sala si vuole preoccupare della salute dei cittadini milanesi - prosegue Cattaneo - la prima cosa che dovrebbe fare è quella di evitare restrizioni alla loro mobilità". "Inoltre - conclude Cattaneo - ricordo a Sala che la stagione termica inizia il 1° ottobre: il 15 ottobre, quindi, è una data estemporanea rispetto a un allineamento di politiche che pure con il comune di Milano avevano faticosamente cercato". (Com)