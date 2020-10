Usa: Trump attacca Facebook e Twitter per censura del "New York Post"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha attaccato su Facebook e Twitter per le loro decisioni di limitare la diffusione di una storia del "New York Post" che includeva accuse sul figlio Hunter Biden, candidato alla presidenza democratica, il figlio di Joe Biden. Trump ha accusato le piattaforme social di aver cercato di aiutare la campagna del suo avversario facendo rispettare le politiche che limitano la possibilità degli utenti di condividere la storia. La campagna di Biden ha contestato alcune parti dell'articolo dopo la sua pubblicazione mercoledì. "Vedete cosa sta succedendo col Big Tech? - sta censurando queste storie per cercare di far uscire Biden da questo impossibile ingorgo. È in un grosso guaio", ha detto Trump a un rally in North Carolina. "Lui e la sua famiglia sono disonesti e sono stati beccati", ha aggiunto Trump. I suoi commenti sono in risposta alle decisioni di Facebook e Twitter di bloccare la diffusione della storia del "Post" che include affermazioni su Joe Biden e l'Ucraina che si basano su email che, secondo quanto riferito, sarebbero state recuperate dall'hard disk di un portatile lasciato in un negozio di riparazione di computer nel Delaware nell'aprile 2019. (Nys)