Usa: vaccino anti-Covid, governatori statali chiedono garanzie a Trump su distribuzione

- I leader bipartisan dell'Associazione Nazionale dei Governatori Usa oggi hanno richiesto un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per discutere "i ruoli e le aspettative degli Stati" per la distribuzione di un vaccino contro il Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". Gli Stati stanno chiedendo all'amministrazione Trump di fornire maggiori indicazioni sulla logistica di una campagna di vaccinazione di massa, appena un giorno prima della scadenza per presentare una bozza dei piani di distribuzione di un potenziale vaccino contro il coronavirus. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, democratico e il governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson, repubblicano, nella lettera hanno detto di avere ancora domande specifiche sulla "definizione delle responsabilità federali e statali, sulle necessità di finanziamento associate a tali responsabilità e sul processo pianificato di gestione della catena di approvvigionamento e di distribuzione del vaccino". L'amministrazione Trump a settembre ha delineato una strategia per acquistare e consegnare al popolo americano dosi sicure ed efficaci di vaccino Covid-19 il più rapidamente possibile. Alcune variabili non saranno note fino a quando un vaccino non sarà autorizzato o approvato dalla Food and Drug Administration (Fda), come le popolazioni per le quali un determinato vaccino è più appropriato, i requisiti di distribuzione e conservazione, i requisiti di dosaggio e altre variabili. L'operazione "Warp Speed" dell'amministrazione Trump ha lo scopo di sviluppare e consegnare al pubblico un vaccino Covid-19 in tempi record attraverso contratti con sette diversi produttori di farmaci.(Nys)