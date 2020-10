Mps: Profumo sorpreso e amareggiato da sentenza, ho sempre operato per bene azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, si dice "sorpreso e amareggiato" dalla sentenza di condanna in primo grado pronunciata oggi in un processo relativo al suo precedente ruolo di presidente del Monte dei Paschi di Siena. "Credo di avere sempre operato per il bene delle aziende per cui ho lavorato. Pertanto, sono davvero sorpreso dalla sentenza del Tribunale di Milano. Sorpreso ed amareggiato. Con questa serena convinzione - continua Profumo in una nota - e nella più totale fiducia nell'operato della magistratura, ricorrerò in appello per vedere riconosciuti gli sforzi profusi durante il mio impegno in Mps". (Rin)