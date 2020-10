Ue: Consiglio adotta conclusioni su clima, procedere insieme verso i target al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha adottato le sue conclusioni sul clima. Lo si apprende dal portavoce del presidente del Consiglio europeo, Barend Leyts, che ha pubblicato su Twitter il testo spiegando che ora inizia la discussione sulla situazione della pandemia di Covid-19. I Ventisette hanno sottolineato che, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, è necessario un maggiore sforzo e hanno spiegato di aver discusso con la Commissione europea dell'ambizione climatica, compreso l'aumento proposto del taglio delle emissioni al 2030 del 55 per cento. I Paesi membri hanno ricordato che i target andranno raggiunti insieme e che tutti gli Stati dell'Ue parteciperanno a questi sforzi in considerazione dei contesti nazionali, della correttezza e della solidarietà. Tutte le politiche e le legislazioni europee dovranno contribuire ai target al 2030 e a soddisfare l'obiettivo della neutralità climatica, nel rispetto della parità di condizioni e prevenendo la rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. I Ventisette hanno chiesto al Consiglio dell'Unione europea di andare avanti con questo lavoro e alla Commissione di condurre delle analisi approfondite con ciascuno Stato sulla situazione singola dei vari paesi e sull'impatto. Il Consiglio europeo tornerà sul tema nel Summit di dicembre, dove è atteso un accordo in merito alla riduzione di emissioni del 55 per cento. (Beb)