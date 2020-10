© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, è positivo al coronavirus. Per questo motivo stamattina ha seguito in videoconferenza i lavori del comitato di ordine e sicurezza, che si è riunito nel capoluogo piemontese. Stando a quanto si apprende il questore è asintomatico e in buone condizioni di salute. (Rpi)