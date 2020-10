Coronavirus: Usa, congregazioni ebraiche denunciano Cuomo per le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse congregazioni ebraiche stanno facendo causa al governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sostenendo che le misure adottate da Cuomo per combattere il coronavirus nell'Empire State sono "palesemente antisemite". Lo riporta il sito "The Hill". La causa è stata presentata alla corte federale di Manhattan dai rabbini delle congregazioni di Netzach Yisroel, Yesheos Yakov e Oholei Shem D'Nitra. Cuomo ha recentemente ordinato che i raduni nei luoghi di culto siano limitati al 25 per cento della capacità, o a un massimo di 10 persone, in aree identificate come cluster di Covid-19. L'iniziativa ha suscitato il clamore dei leader delle comunità sia ebraiche che cattoliche. La causa afferma che l'ordine di Cuomo era "palesemente antisemita, creando zone "focolaio" con codice colore basato sull'osservanza della religione, dirette verso particolari comunità ebraiche".(Nys)